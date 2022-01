Lancia - Delta S4 Stradale | l' arma da rally di Gruppo B

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Costruita in soli 200 esemplari destinati alla commercializzazione, come imponeva il regolamento tecnico delB in vigore dal 1982, laS4era un vero e proprio laboratorio viaggiante, che non aveva praticamente nulla in comune con le altre. La base perfetta per una vettura vincente, che potesse combattere ad armi pari, nelle prove speciali di tutto il mondo, con rivali del calibro di Audi Quattro e Peugeot 205 Turbo 16, giusto per dirne due. Originalità italiana. Studiata dai tecnici dell'Abarth, la S4del 1985 aveva come telaio un traliccio di tubi d'acciaio al cromo-molibdeno mentre la carrozzeria era costruita con pannelli in kevlar e fibra di carbonio. Il motore era montato in posizione posteriore centrale e aveva una soluzione ...