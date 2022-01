Juventus, Allegri: "Pronti per giocare. Morata resta. E la rosa al 99% non cambia" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Ci siamo preparati per giocare domani e penso che giocheremo. Per il resto, ci sono degli organi competenti che decideranno. Noi facciamo quello che ci dicono di fare". Parola di Massimiliano Allegri ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Ci siamo preparati perdomani e penso che giocheremo. Per il resto, ci sono degli organi competenti che decideranno. Noi facciamo quello che ci dicono di fare". Parola di Massimiliano...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @juventusfc | #Morata verso la permanenza in bianconero. La decisione di Allegri e il punto sull'at… - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - FBiasin : #Allegri: “#Ramsey è tornato oggi ma è in uscita dalla #Juventus'. - infoitsport : Juventus, Allegri: “Morata resta, Ramsey in uscita. Napoli? Preparati” - sparklylouis : RT @FBiasin: #Allegri: “#Ramsey è tornato oggi ma è in uscita dalla #Juventus'. -