Juve-Napoli: focolaio covid, ma si gioca, il comunicato ufficiale dell'Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Juve-Napoli si gioca regolarmente il 6 gennaio 2022 alle ore 20.45, con un comunicato L'Asl di Napoli non ha bloccato la partenza. Non ci sarà nessun impedimento per il Napoli di partecipare alla trasferta di Torino, i giocatori possono regolarmente giocare la sfida con la Juventus. L'Asl di Napoli ha monitorato la situazione, poi ha deciso di non bloccare la partenza dalla Campania della squadra. Accertato il focolaio covid 19 al Napoli, con gli ultimi tamponi che hanno certificato la positività di Meret e altri membri dello staff. Tra l'altro proprio il portiere napoletano era stato criticato da un tifoso per una foto senza mascherina apparsa sui ...

