Highlights e gol Alcoyano-Real Madrid 1-3 | Copa del Rey 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilcon glie i gol di, valida per i sedicesimi di finale delladel Rey. Nessun problema per i blancos, che si impongono con il risultato di 1-3. Militao sblocca la partita al 39?, mentre Dani vega pareggia i conti al 66?. Due gol in pochi minuti, però, sancisono il passaggio del turno della formazione allenata da Ancelotti: al 76? Asensio va a segno su assist di Hazard, due minuti dopo arriva la sofrtunata autorete di Juan. Ecco quindi ilcon le azioni salienti del match. SportFace.

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea - Tottenham , sfida valida per le semifinali della Carabao Cup 2021/2022 . Sfida con il passato per Antonio Conte, che a Stamford Bridge sfida la squadra con cui ha vinto ...GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA CRONACA - Il Linares attua una pressione fortissima fin dai primi ... ma sono ancora i padroni di casa ad andare vicini al gol sul finale di tempo: provvidenziale l'...