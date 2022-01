GF Vip in onda venerdì 7 gennaio 2022: anticipato il raddoppio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In concomitanza con le feste di Natale, il GF Vip ha sospeso la programmazione doppia. I vertici Mediaset, un po' a sorpresa, hanno deciso di anticipare il raddoppio e di far tornare in onda Alfonso Signorini e i suoi «Vipponi» venerdì 7 gennaio 2022. GF Vip: confermata la messa in onda di venerdì 7 gennaio 2022 Lo scorso 20 dicembre 2021, durante la messa in onda del GF Vip, Alfonso Signorini aveva annunciato lo stop del doppio appuntamento settimanale. Durante le festività di Natale, quindi, il reality è andato in scena soltanto nella serata del lunedì. I «Vipponi» avrebbero dovuto riprendere con la programmazione doppia a partire dalla settimana di lunedì 10 gennaio 2022, ma i ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) In concomitanza con le feste di Natale, il GF Vip ha sospeso la programmazione doppia. I vertici Mediaset, un po' a sorpresa, hanno deciso di anticipare ile di far tornare inAlfonso Signorini e i suoi «Vipponi». GF Vip: confermata la messa indiLo scorso 20 dicembre 2021, durante la messa indel GF Vip, Alfonso Signorini aveva annunciato lo stop del doppio appuntamento settimanale. Durante le festività di Natale, quindi, il reality è andato in scena soltanto nella serata del lunedì. I «Vipponi» avrebbero dovuto riprendere con la programmazione doppia a partire dalla settimana di lunedì 10, ma i ...

