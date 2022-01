Foglianise | Epifania con l’open day vaccinale pediatrico | si comincia alle ore 10

Leggi su anteprima24

"OPEN DAY Vaccinazioni Pediatriche 5 – 11 anni organizzato dal Comune diin collaborazione con l'ASL di Benevento GIOVEDI 6 GENNAIO 2022Comunico che per motivi organizzativi dell'equipe medica l'orario d'inizio delle vaccinazioni è previsto per le ore 10:00Onde evitare lunghe e stancanti attese, a tutti coloro che si sono prenotati sarà comunicato telefonicamente l'orario di presentazione presso a casa comunale.Come da accordi con l'ASL la somministrazione della 2^ dose è prevista per Sabato 29 GENNAIO 2022?. Il Sindaco Giovanni Mastrocinque