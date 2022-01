Elisir | Michele Mirabella va in onda con la mascherina per il Covid | “Abbiamo avuto anche noi un piccolo incidente di percorso”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Buongiorno a tutti e bentornati al vostro e nostro. Sì, quando non sono indi solito questa è l’immagine che ho:con la”. Così ha esorditodurante la puntata del noto programma andato insu Rai 3 oggi 5 gennaio. Il conduttore poi ha spiegato: “Questa voltaandando inmantengo laper disposizioni che ci siamo dati da soli e però coincidono con le benemerite opinioni dell’azienda che ci prega ci chiede di sacrificarci un pochino con il respiro, in modo tale da evitare qualsiasi rischio di contagio”. Infineha concluso: “noi un ...

Perché Michele Mirabella ha condotto Elisir su Rai 3 con la mascherina Ffp2? Due casi positivi al Covid in studio ...Venerdì (7 gennaio) a partire dalle 10,30 il direttore della cardiologia dell'ospedale San Luca di Lucca Francesco Maria Bovenzi sarà ospite della trasmissione di Rai Tre Elisir, condotta da Michele M ...