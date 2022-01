Covid: monitoraggio Fiaso, in terapia intensiva è no-vax 72% pazienti (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Crescono del 13%, in una settimana, i ricoveri nelle terapie intensive. La proporzione tra pazienti vax e no vax rimane stabile: i non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 72% del totale. La metà di no vax, prima di finire in ospedale, godeva di buona salute e non aveva comorbidità. Il range di età dei non vaccinati in terapia intensiva è molto ampio: il più giovane ha 18 anni, il più anziano 83 anni. È quanto emerge dall'ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso): in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano. In una settimana la crescita nei reparti intensivi negli ospedali sentinella Fiaso, più bassa rispetto a quella ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos Salute) - Crescono del 13%, in una settimana, i ricoveri nelle terapie intensive. La proporzione travax e no vax rimane stabile: i non vaccinati ricoverati in rianimazione sono il 72% del totale. La metà di no vax, prima di finire in ospedale, godeva di buona salute e non aveva comorbidità. Il range di età dei non vaccinati inè molto ampio: il più giovane ha 18 anni, il più anziano 83 anni. È quanto emerge dall'ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (): in tutto 21 strutture sanitarie e ospedaliere e 4 ospedali pediatrici distribuiti su tutto il territorio italiano. In una settimana la crescita nei reparti intensivi negli ospedali sentinella, più bassa rispetto a quella ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - SanteramoLivei1 : slMonitoraggio Covid scuole, in calo per via della sospensione delle attività didattiche - AltamuraLiveIt : #Altamura Monitoraggio Covid scuole, in calo per via della sospensione delle attività didattiche - Russo13748192 : RT @Aifa_ufficiale: ?? È online il 39° report sul monitoraggio degli anticorpi #monoclonali per il trattamento del #COVID19 ?? I dati aggio… - Puglia_in : #raccontiamolapuglia - #Monitoraggio #Covid nelle scuole, i dati della settimana della Azienda Sanitaria Locale Bari -