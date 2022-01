Covid: Manfredi (Fipav), 'momento difficile ma nostra intenzione è proseguire con i campionati' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Questo è un momento difficile, però la nostra intenzione è quella di andare avanti con i campionati, spostando di volta in volta le varie partite. Negli scorsi giorni, invece, abbiamo deciso di rimandare la ripartenza dei campionati giovanili per permettere anche ai ragazzi di ottenere il green pass rafforzato". Lo ha spiegato all'Adnkronos Giuseppe Manfredi, presidente della federvolley in merito alle preoccupazioni per l'attività alla luce dell'aumento di contagi dovuti al Covid. "Sempre negli scorsi giorni abbiamo adeguato i protocolli, dimostrando che la nostra volontà è quella di non fermarci, dando un segnale di speranza a tutto il movimento", ha aggiunto Manfredi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma, 5 gen. (Adnkronos) - "Questo è un, però laè quella di andare avanti con i, spostando di volta in volta le varie partite. Negli scorsi giorni, invece, abbiamo deciso di rimandare la ripartenza deigiovanili per permettere anche ai ragazzi di ottenere il green pass rafforzato". Lo ha spiegato all'Adnkronos Giuseppe, presidente della federvolley in merito alle preoccupazioni per l'attività alla luce dell'aumento di contagi dovuti al. "Sempre negli scorsi giorni abbiamo adeguato i protocolli, dimostrando che lavolontà è quella di non fermarci, dando un segnale di speranza a tutto il movimento", ha aggiunto

