Cassano tira un sospiro di sollievo | “Mi sono preso un bello spavento”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Antonio, dopo essere stato ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova per complicazioni legate a un’infezione da Covid-19, è in buone condizioni e domani tornerà a casa.Dopo lodi stamattina, il primario del reparto di malattie infettive Matteo Bassetti ha tranquillizzato tutti, anticipando che già domaniverrà dimesso e potrà tornare a casa. Il primario ha così parlato delle sue condizioni: “Lui ha fatto 2 dosi di vaccino e quindi non ha avuto una polmonite bilaterale interstiziale. Si è sentito poco bene e si è molto preoccupato. Ma in poco tempo si è risolto tutto“ Lo stesso Antonioha poi commentato con poche parole quanto vissuto nelle ...

