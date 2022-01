Calcio: Conte, Kane 'del tutto coinvolto' nel progetto Tottenham (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Harry Kane è "pienamente coinvolto" nel progetto del Tottenham. Ne è certo l'allenatore Antonio Conte, dopo il mancato trasferimento dell'attaccante Manchester City della scorsa estate. "Conoscevo la ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Harryè "pienamente" neldel. Ne è certo l'allenatore Antonio, dopo il mancato trasferimento dell'attaccante Manchester City della scorsa estate. "Conoscevo la ...

Advertising

sportli26181512 : Tottenham, Conte: 'Kane pienamente impegnato nel progetto': Le parole del tecnico italiano sull'attaccante degli Sp… - glooit : Calcio: Conte, Kane 'del tutto coinvolto' nel progetto Tottenham leggi su Gloo - cgregorio52 : RT @rosannavn: @mariotoscana196 Il miracolo ahimé è stato dolorosamente il covid, se non ci fosse stato la nostra economia era crollata so… - rosannavn : @mariotoscana196 Il miracolo ahimé è stato dolorosamente il covid, se non ci fosse stato la nostra economia era cr… - un_polle : @Zoroback_023 @Rigna_risorto @GiovaB95 Appunto e come Conte ci stanno decine di allenatori che farebbero giocare lo… -