Barty sul caso Djokovic | ' Comprensibile la frustrazione degli australiani'

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilcontinua a far discutere. In quasi ogni intervista nei tornei down under, almeno una domanda per i giocatori riguarda proprio la presenza a Melbourne del numero 1. E sono due ...

Advertising

CassanoCaterina : RT @alItayweII: altra cosa che mi fa incazzare: ash barty e daniel ricciardo quasi due anni (DUE ANNI) hanno dovuto aspettare di rientrare… - alItayweII : altra cosa che mi fa incazzare: ash barty e daniel ricciardo quasi due anni (DUE ANNI) hanno dovuto aspettare di ri… - OA_Sport : WTA Adelaide I 2022: Badosa-Azarenka, luce sul tabellone del primo torneo dell'anno - gradodograssi : @poerabischera In sua difesa tutti la prendono sul serio, Fleur a momenti piange dalla contentezza per la sorellina… -

Ultime Notizie dalla rete : Barty sul

Tiscali.it

ASHLEIGH"Non conosco a fondo i dettagli della questione che ha portato Djokovic ad avere l'... JORDAN THOMPSON "Non ho molto da direcaso Djokovic. Intanto credo che sia una libera scelta di ......notte italiana tra mercoledì e giovedì con la sfida tra Fernandez e Swiatek ad aprire le danze...30 Jurak/Klepac vs TBD Non prima delle 4:30 Fernandez/Routlife vs/Sanders A seguire TBD vs ...Secondo The Age, il governo federale australiano avrebbe bloccato il N.1 ATP all'atterraggio perché il visto di cui dispone non prevede l'ingresso nel Paese grazie ad un'esenzione vaccinale ...ADELAIDE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Ashleigh Barty ai quarti di finale dell'"Adelaide International", Wta 500 da 703.580 dollari che si sta disputando sui campi in cemento del Memorial Drive in Austral ...