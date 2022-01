(Di martedì 4 gennaio 2022) ROMA – “Laperè uno. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in faccia a chi lotta contro il Covid”. Lo afferma il presidente della Regione Lazio Nicola(foto), ex segretario nazionale del Partito Democratico, in riferimento allaconcessa al tennista Novaknonostante quest’ultimo non sia vaccinato contro il Covid 19. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

Lopinionista : Zingaretti: 'La deroga agli Australian Open per Djokovic è uno schifo' - sportface2016 : #AusOpen | Nicola #Zingaretti sulla deroga concessa a Novak #Djokovic: 'Schiaffo in faccia a chi lotta contro il… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti deroga

Il commento diGli fa eco il Presidnte della Regione Lazio, Nicola: 'Laagli Australian Open per Djokovic è uno schifo. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in ...Insorge tutto il mondo di sinistra e non poteva perdere l'occasione di commentare la notizia più chiacchierata di oggi ad esempio Nicola. 'Laagli Australian Open per Djokovic è uno ...ROMA - "La deroga agli Australian Open per Djokovic è uno schifo. Un pessimo esempio di privilegio e uno schiaffo in faccia a chi lotta contro il Covid".Si può essere grandi atleti e contemporaneamente «pessimi esempi nel contrasto alla pandemia»: proprio di questo infatti è accusato il tennista ...