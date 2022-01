Traffico e spaccio di stupefacenti: catturato, deve scontare oltre 16 anni (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri 03.01.2022, gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto M.G., al quale, all’esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato presso la Suprema Corte di Cassazione, in esecuzione della sentenza n. 3897/2019, divenuta definitiva il 03.12.2021, è stato notificato l’Ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione ad anni 16, mesi 1 e giorni 11, per condanne in ordine a reati concernenti, principalmente, l’associazione per delinquere finalizzata al Traffico e spaccio di sostanze stupefacente ex art. 74 del D.P.R. 309/90, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, Ufficio Esecuzioni Penali. In particolare, M. G. era stato indagato nell’ambito del p.p. n. 32051/09 della Procura ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri 03.01.2022, gli investigatori della Squadra Mobile hanno tratto in arresto M.G., al quale, all’esito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato presso la Suprema Corte di Cassazione, in esecuzione della sentenza n. 3897/2019, divenuta definitiva il 03.12.2021, è stato notificato l’Ordine di carcerazione per l’espiazione della pena della reclusione ad16, mesi 1 e giorni 11, per condanne in ordine a reati concernenti, principalmente, l’associazione per delinquere finalizzata aldi sostanze stupefacente ex art. 74 del D.P.R. 309/90, da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, Ufficio Esecuzioni Penali. In particolare, M. G. era stato indagato nell’ambito del p.p. n. 32051/09 della Procura ...

