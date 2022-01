Ruben Pardo torna a casa | attesa per la sfida contro la ‘sua’ Real Sociedad

Leggi su serieanews

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo anni in terra basca con laritrova lada avversario in Coppa del Re. Quando si parla dinon si può non citare e non parlare della sua storia alla. Il 29 Ottobre 2011ha debuttato con la maglia del club del suo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.