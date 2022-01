Roma, Maitland Niles arriva in prestito secco: i dettagli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Roma arriva al suo primo innesto nel mercato invernale: preso Maitland Niles in prestito, tutti i dettagli La Roma ha chiuso per Maitland Niles dall’Arsenal. I giallorossi avrebbero trovato l’accordo con gli inglese sulla base di un prestito secco a 500 mila euro più altrettanti di bonus. A riferirlo Gianluca Di Marzio, il quale dice anche che il possibile riscatto può essere discusso anche più avanti. Il giocatore è atteso in Italia, e con ogni probabilità non giocherà contro il Milan ma forse per il weekend. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Laal suo primo innesto nel mercato invernale: presoin, tutti iLaha chiuso perdall’Arsenal. I giallorossi avrebbero trovato l’accordo con gli inglese sulla base di una 500 mila euro più altrettanti di bonus. A riferirlo Gianluca Di Marzio, il quale dice anche che il possibile riscatto può essere discusso anche più avanti. Il giocatore è atteso in Italia, e con ogni probabilità non giocherà contro il Milan ma forse per il weekend. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, c'è l'accordo per Maitland-Niles dell'@Arsenal: domani le visite mediche - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialASRoma | Arrivano segnali positivi per la chiusura della trattativa per #MaitlandNiles del… - DiMarzio : #Calciomercato @OfficialASRoma, il punto sulla trattativa con l'@Arsenal per #MaitlandNiles - Ermes79channel : RT @illegionarioASR: La Roma è a un passo da Maitland-Niles. È infatti in corso lo scambio di documenti tra il club giallorosso e l'Arsenal… - TuttoASRoma : MERCATO ROMA Fatta per Maitland-Niles: questa sera scambio di documenti. Domani le visite a Londra -