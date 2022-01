Roma, Galleria Borghese presenta "I quadri scendono le scale" (Di martedì 4 gennaio 2022) Per circa 1 mese, dal 4 gennaio al 7 febbraio 2022, la Galleria Borghese inaugura l'iniziativa "I quadri scendono le scale" per valorizzare piccoli tesori che non trovano posto quotidianamente nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Per circa 1 mese, dal 4 gennaio al 7 febbraio 2022, lainaugura l'iniziativa "Ile" per valorizzare piccoli tesori che non trovano posto quotidianamente nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Galleria

8 destinazioni da scoprire nel quartiere del Pigneto a Roma Trovate i loro prodotti anche a Milano, Roma, Torino, Grosseto e Bari. Ma andare da loro in sede è ... L'omonima libreria - galleria è come l'etimo di questa parola: curiosa, ricercata, intelligente. ...

Muggia, caduta di calcinacci: interdetta la galleria di via Roma Il Piccolo

Gualtieri al Verano per commemorazione romani deportati "Oggi è un giorno importante perché si ricordano i tanti cittadini romani deportati e uccisi nei campi di sterminio nazisti. Il 4 gennaio del 1944 ci fu la deportazione politica dei prigionieri antifa ...

