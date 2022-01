Rientro a scuola, la nuova proposta delle Regioni: con 4 positivi tutta la classe in quarantena e tampone solo per non vaccinati (Di martedì 4 gennaio 2022) Quarantene a scuola, si va verso nuove regole. Le ennesime. Sarà così se il governo accetterà di dar seguito alla nuova proposta delle Regione, che in attesa di un incontro ufficiale tra i governatori, hanno fatto filtrare quella che sarà l’idea che sottoporranno al governo. E cioè: alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe, è prevista una settimana la Dad e la quarantena per tutti gli alunni della classe, oltre al tampone (quest’ultimo necessario solo per i non vaccinati, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). Sotto questa soglia è prevista l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Quarantene a, si va verso nuove regole. Le ennesime. Sarà così se il governo accetterà di dar seguito allaRegione, che in attesa di un incontro ufficiale tra i governatori, hanno fatto filtrare quella che sarà l’idea che sottoporranno al governo. E cioè: alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in, è prevista una settimana la Dad e laper tutti gli alunni della, oltre al(quest’ultimo necessarioper i non, se quelli con copertura vaccinale non hanno sintomi). Sotto questa soglia è prevista l’autosorveglianza per tutti e la raccomandazione di indossare la mascherina Ffp2, oltre a quella di astenersi dalla frequentazione di ambienti ...

