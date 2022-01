Quirinale: Cirielli, ‘no super green pass per voto Colle, non si limita funzione costituzionale’ (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Il super green pass per il Quirinale? “Assolutamente no”. Il questore di Montecitorio, Edmondo Cirielli di Fdi, risponde così all’Adnkronos in merito all’ipotesi di applicare il super green pass anche ai parlamentari non appena il governo deciderà di estendere la certificazione in versione rafforzata -ovvero vaccino o guarigione dal virus, no tampone – per tutti i lavoratori. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. (Adnkronos) – Ilper il? “Assolutamente no”. Il questore di Montecitorio, Edmondodi Fdi, risponde così all’Adnkronos in merito all’ipotesi di applicare ilanche ai parlamentari non appena il governo deciderà di estendere la certificazione in versione rafforzata -ovvero vaccino o guarigione dal virus, no tampone – per tutti i lavoratori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

