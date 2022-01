(Di martedì 4 gennaio 2022) (Adnkronos) – (Adnkronos) – “In secondo luogo, in termini di metodo, non bisogna dare per scontate e immodificabili le regole, ma riservarsi di affinarle man mano, anche a distanza di pochi giorni, sulla base dell’evoluzione della pandemia, esattamente come fa il Governo per tutti i cittadini”, prosegue. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Ceccanti (Pd), 'evitare focolai, quattro idee per evitare la logica di don Ferrante' (2)... - StefanoCeccanti : - StefanoCeccanti : Segnalo che ora la mia intervista di ieri sera si può leggere integralmente: - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, il #PD #Verini rilancia la questione posta da #Ceccanti: va risolto il problema di garantire il diritto di v… - rossella266 : RT @lucianoghelfi: #Quirinale, il #PD #Verini rilancia la questione posta da #Ceccanti: va risolto il problema di garantire il diritto di v… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Ceccanti

'Qualcuno, come Stefano, continua a proporre per questi casi voto segreto a distanza. È una proposta da accogliere. Oltre a questo, il Presidente della Camera e gli organismi preposti sono ...DIETRO IL COLLE/ "Le sorti di Draghi dipendono da Gianni Letta" ELEZIONI, RESTA IL CAOS ...ci viene di fatto escluso il voto a distanza ma anche la proposta del senatore e giurista- ...(Adnkronos) - (Adnkronos) - "In secondo luogo, in termini di metodo, non bisogna dare per scontate e immodificabili le regole, ma riservarsi di affinarle man mano, anche a distanza di pochi giorni, su ...Roma, 4 gen. (Adnkronos) - "Il tema di garantire il diritto di voto per l'elezione del Capo dello Stato a parlamentari impossibilitati a votare in presenza perché positivi al Covid, in quarantena va r ...