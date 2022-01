Pasta sfoglia con spinaci ricotta e feta | un piatto gustoso e dietetico!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una torta salata da non farsi sfuggire è sicuramente la quiche di. Questa torta rustica è perfetta per avvicinare i bambini, e anche gli adulti, ai tanto temuti. Perfetta come antipasto da servire ai propri ospiti o da portare a tavola comeunico questa ricetta è davvero semplice da preparare e super sfiziosa. Oltre a questo vedrete che si rivelerà essere un preziososvuota frigo. Bando alle ciance e cominciamo subito a cucinare! Gli ingredienti da utilizzare sono: Sale e pepe nero in grani 3 uova Noce moscata 800 gr difreschi 300 gr di4 cucchiai di olio extravergine d’oliva 100 ml di panna fresca 2 scalogni 200 gr divaccina Prepararla, a dispetto delle ...