Nuova variante covid in Francia, esperti divisi e Oms monitora (Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre Omicron continua la sua ascesa spingendo i contagi covid – anche in Italia – una Nuova variante del coronavirus Sars-CoV-2 anima i dibattiti in questi giorni: B.1.640.2. Il 9 dicembre esperti dell’Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia spiegavano di averla rilevata in 12 pazienti di Forcalquier, nel Sud della Francia. La variante, riferivano nel post, è stata battezzata ‘IHU’ e depositata sulla piattaforma Gisaid con il nome B.1.640.2. Il paziente ‘zero’ di questo cluster di casi, come emerge da diversi servizi su media d’Oltralpe, era tornato dal Camerun. Perché preoccuparsene? Perché, spiegano gli scienziati, questo nuovo mutante – che discende dalla linea di un’altra variante, B.1.640 (identificata per la prima volta in Congo e in Francia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) Mentre Omicron continua la sua ascesa spingendo i contagi– anche in Italia – unadel coronavirus Sars-CoV-2 anima i dibattiti in questi giorni: B.1.640.2. Il 9 dicembredell’Ihu Méditerranée Infection di Marsiglia spiegavano di averla rilevata in 12 pazienti di Forcalquier, nel Sud della. La, riferivano nel post, è stata battezzata ‘IHU’ e depositata sulla piattaforma Gisaid con il nome B.1.640.2. Il paziente ‘zero’ di questo cluster di casi, come emerge da diversi servizi su media d’Oltralpe, era tornato dal Camerun. Perché preoccuparsene? Perché, spiegano gli scienziati, questo nuovo mutante – che discende dalla linea di un’altra, B.1.640 (identificata per la prima volta in Congo e in...

