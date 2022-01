Nicola Savino: Chi di voi verrebbe promosso all’esame di quinta elementare? (Di martedì 4 gennaio 2022) I vip fanno i “ripetenti”: «In Back to school si torna alle elementari» Il Giornale, pagina 25, di Paolo Giordano. Dopotutto l’idea è semplice, ma vincente: far ripetere l’esame di quinta elementare a chi lo ha affrontato decenni fa. È lo scopo di Back to school che stasera debutta su Italia1 con una conduzione già azzeccata in partenza, quella di Nicola Savino: «Tanti, me compreso, dovrebbero rifare questo esame, che non è così facile come sembra», spiega lui che, ahimé per questioni di età, si ricorda pure «quello di seconda elementare, che ora non c’è più». A proposito, caro Savino, com’è andata in quinta? «Beh diciamo bene, io sono abbastanza pigro, ma quando ho “la pistola alla tempia” rendo al massimo. Non è stato così all’università, quando invece sei tu che ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 gennaio 2022) I vip fanno i “ripetenti”: «In Back to school si torna alle elementari» Il Giornale, pagina 25, di Paolo Giordano. Dopotutto l’idea è semplice, ma vincente: far ripetere l’esame dia chi lo ha affrontato decenni fa. È lo scopo di Back to school che stasera debutta su Italia1 con una conduzione già azzeccata in partenza, quella di: «Tanti, me compreso, dovrebbero rifare questo esame, che non è così facile come sembra», spiega lui che, ahimé per questioni di età, si ricorda pure «quello di seconda, che ora non c’è più». A proposito, caro, com’è andata in? «Beh diciamo bene, io sono abbastanza pigro, ma quando ho “la pistola alla tempia” rendo al massimo. Non è stato così all’università, quando invece sei tu che ...

Advertising

Corriere : Savino: «Sono tornato negativo, ma il green pass non funziona. Al bar mi trattano come un no vax» - MediasetPlay : Siete pronti a tornare sui banchi di scuola? ???? Nicola Savino e tutti i ripetenti protagonisti di #BackToSchool vi… - MediasetPlay : Beh dai, la base c'è... Giulia! ?? Tutti i ripetenti protagonisti di #BackToSchool, con la conduzione di Nicola Sav… - 1862gigi : RT @Corvonero75: Nicola Savino alla radio adesso: 'voi non potete capire, col Green pass revocato è come se ti togliessero i diritti costit… - maryfagi : RT @Corvonero75: Nicola Savino alla radio adesso: 'voi non potete capire, col Green pass revocato è come se ti togliessero i diritti costit… -