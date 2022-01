Napoli, i positivi diventano 11: anche Spalletti ha il Covid (Di martedì 4 gennaio 2022) Nel Napoli i positivi al Covid salgono a 11. Nel pomeriggio sono risultati contagiati Mario Rui, un calciatore della Primavera, un magazziniere ed un membro dello staff. Poco fa il club ha annunciato che anche l’allenatore, Luciano Spalletti, ha il Covid. Le manovre di avvicinamento a Juventus-Napoli diventano sempre più difficili, mentre i casi si moltiplicano in tutte le squadre. Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al Covid-19 di Luciano Spalletti. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/ZXm94hul6r — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 4, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Nelalsalgono a 11. Nel pomeriggio sono risultati contagiati Mario Rui, un calciatore della Primavera, un magazziniere ed un membro dello staff. Poco fa il club ha annunciato chel’allenatore, Luciano, ha il. Le manovre di avvicinamento a Juventus-sempre più difficili, mentre i casi si moltiplicano in tutte le squadre. Al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersalatà al-19 di Luciano. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo. pic.twitter.com/ZXm94hul6r — Official SSC(@ssc) January 4, ...

sportface2016 : +++#Napoli, positivi anche #MarioRui ed un membro dello staff tecnico+++ #JuventusNapoli - sportface2016 : #Napoli, altri quattro positivi al #Covid_19 nel gruppo squadra: ci sono due calciatori - SkySport : Napoli, Malcuit positivo. La situazione in Serie A #SkySport #SkySerieA #SerieA #Napoli #Malcuit - rep_napoli : Calcio Napoli, positivi anche Spalletti e Rui. Salernitana, 11 contagi e altri 25 in isolamento [aggiornamento dell… - VincenzoBattil2 : Il Napoli ha 5 positivi con lui 6 In coppa d'Africa Anguissa, Koulibaly e Ounas Il capitano che ormai ha la testa… -