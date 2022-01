Morata, c'è un retroscena sul Barcellona: il suo pensiero sulla trattativa (Di martedì 4 gennaio 2022) Filtra pessimismo nella trattativa che avrebbe dovuto portare, già a gennaio, Alvaro Morata al Barcellona . La Juve , infatti, non lascerà partire l'attaccante spagnolo se prima non avrà in mano il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 4 gennaio 2022) Filtra pessimismo nellache avrebbe dovuto portare, già a gennaio, Alvaroal. La Juve , infatti, non lascerà partire l'attaccante spagnolo se prima non avrà in mano il ...

Advertising

capuanogio : ?? Retroscena #CorSport: #Allegri aveva indicato in #Suarez l'uomo per sostituire #Morata partente per il… - sportli26181512 : #Morata, c’è un retroscena sul Barcellona: il suo pensiero sulla trattativa: I media spagnoli raccontano lo stato d… - tuttosport : Retroscena #Morata, #Allegri gli ha detto: 'Resti' ?? - gilnar76 : Colloquio Morata Allegri: cosa si sono detti alla Continassa. Retroscena #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - ilnonnosimpson : RT @capuanogio: ?? Retroscena #CorSport: #Allegri aveva indicato in #Suarez l'uomo per sostituire #Morata partente per il #Barcellona, l'ur… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata retroscena Morata, c'è un retroscena sul Barcellona: il suo pensiero sulla trattativa Juve, Morata alla fine potrebbe restare in bianconero Il giro di punte dunque non ci sarà a queste condizioni. Alvaro Morata potrebbe restare fino a giugno alla Juve , anche se proprio per l'estate ...

Calciomercato Juventus, clamoroso 'No' ad Allegri: Morata bloccato Il caso Morata tiene ancora banco alla Juventus. Allegri lo lascerebbe andare via solo a patto che arrivi il giusto erede. Retroscena su un attaccante Alvaro Morata sta letteralmente rubando la scena negli ultimi giorni con l'eventuale trasferimento al Barcellona a tenere banco. L'identikit tracciato da Xavi porta infatti ...

Retroscena Morata, Allegri gli ha detto: "Resti" Tuttosport Morata, c’è un retroscena sul Barcellona: il suo pensiero sulla trattativa I media spagnoli raccontano lo stato d'animo dell'attaccante spagnolo coinvolto in un mega affare di calciomercato ...

Colloquio Morata Allegri: cosa si sono detti alla Continassa. Retroscena ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Colloquio Morata Allegri: cosa si sono detti alla Continassa. Retroscena legato al futuro dell’attaccante della Juve Massimiliano Allegri e Alvaro Morat ...

Juve,alla fine potrebbe restare in bianconero Il giro di punte dunque non ci sarà a queste condizioni. Alvaropotrebbe restare fino a giugno alla Juve , anche se proprio per l'estate ...Il casotiene ancora banco alla Juventus. Allegri lo lascerebbe andare via solo a patto che arrivi il giusto erede.su un attaccante Alvarosta letteralmente rubando la scena negli ultimi giorni con l'eventuale trasferimento al Barcellona a tenere banco. L'identikit tracciato da Xavi porta infatti ...I media spagnoli raccontano lo stato d'animo dell'attaccante spagnolo coinvolto in un mega affare di calciomercato ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Colloquio Morata Allegri: cosa si sono detti alla Continassa. Retroscena legato al futuro dell’attaccante della Juve Massimiliano Allegri e Alvaro Morat ...