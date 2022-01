Mercato Inter, si cerca il vice Perisic: tutti i nomi sul taccuino di Ausilio e Marotta! (Di martedì 4 gennaio 2022) L’Inter non farà grandissimi Interventi sul Mercato a gennaio. Ma di certo farà tutto il possibile per puntellare la rosa di Inzaghi con acquisti mirati per lo scudetto. Inzaghi desidererebbe un vice-Perisic ed i profili individuati per questo ruolo sono due: Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte oppure Lucas Digne dell’Everton. Filip Kostic, esterno dell’EintrachtPer il primo servirebbero 10 milioni di euro e i tedeschi mirano ad una possibile cessione immediata, visto che il giocatore è in scadenza. Mentre per l’ex Roma resta da capire se gli inglesi apriranno alla formula del prestito, al massimo con un diritto di riscatto. L’inserimento di Vecino nella trattativa potrebbe essere un’idea, ma l’uruguaiano può essere una pedina di scambio anche con la Roma per Villar. Già avviati invece i ... Leggi su rompipallone (Di martedì 4 gennaio 2022) L’non farà grandissimiventi sula gennaio. Ma di certo farà tutto il possibile per puntellare la rosa di Inzaghi con acquisti mirati per lo scudetto. Inzaghi desidererebbe uned i profili individuati per questo ruolo sono due: Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte oppure Lucas Digne dell’Everton. Filip Kostic, esterno dell’EintrachtPer il primo servirebbero 10 milioni di euro e i tedeschi mirano ad una possibile cessione immediata, visto che il giocatore è in scadenza. Mentre per l’ex Roma resta da capire se gli inglesi apriranno alla formula del prestito, al massimo con un diritto di riscatto. L’inserimento di Vecino nella trattativa potrebbe essere un’idea, ma l’uruguaiano può essere una pedina di scambio anche con la Roma per Villar. Già avviati invece i ...

