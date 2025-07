Mercato Napoli c’è l’accordo per Noa Lang | cifre e formula

Il mercato del Napoli entra nella sua fase calda con un affare in dirittura d’arrivo: l’accordo per Noa Lang tra il club azzurro e il Psv. Con cifre e formule di pagamento già stabilite, la squadra di Antonio Conte si prepara ad allestire una rosa ancora più competitiva, determinata a difendere lo Scudetto e conquistare nuovi traguardi. La prossima stagione promette emozioni e grandi novità, e questa operazione ne è la conferma.

Affare in dirittura d’arrivo quello tra il Napoli e il Psv per Noa Lang. Di seguito riportate cifre e formule. Non ci sono dubbi sugli obiettivi del Napoli per la prossima stagione. La squadra di Antonio Conte, infatti, sta lavorando sul mercato per potersi migliorare in modo da essere ancora più competitiva per tutte le competizioni che dovrà affrontare e di conseguenza difendere lo Scudetto conquistato nella stagione appena conclusa. La dirigenza, quindi, vuole regalare al mister una rosa che sia completa e che rispecchi l’allenatore. Si lavora quindi per trovare i giusti rinforzi per un organico completo grazie al mercato in entrata, ma facendo attenzione anche a quello in uscita. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Mercato Napoli, c’è l’accordo per Noa Lang: cifre e formula

