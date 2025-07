Cittadinanza? Non è priorità Meloni blocca i sogni di Tajani

In un panorama politico in costante evoluzione, le parole di Meloni sull’immigrazione e la cittadinanza sollevano numerosi interrogativi. La leadership della premier sembra mettere in secondo piano le rivendicazioni di Tajani, lasciando spazio a nuovi scenari e sfide. Ma quanto questa posizione influenzerà il futuro dell’Italia e delle sue politiche sociali? Scopriamolo insieme in questa analisi approfondita.

Che amico è quello che ti invita e poi ti mette in imbarazzo? Bruno Vespa è un ospite cortese e intervistando la presidente del consiglio dal suo Forum Masseria si .

«Cittadinanza? Non è priorità». Meloni blocca i sogni di Tajani; Edizione del 5 luglio 2025; «Siamo allo Ius solae»: le opposizioni contro il «bluff» di Antonio Tajani.