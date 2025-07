wimbledon 2025 a che ora gioca sinner oggi contro martinez i precedenti

Wimbledon 2025 si anima con un match imperdibile: oggi Jannik Sinner affronta Pedro Martinez, uno scontro che promette emozioni e sorprese. Conosciamo già gli incontri precedenti tra i due? Rimanete con noi per scoprire orario, precedenti e curiosità su questa sfida cruciale nel percorso dell'italiano verso la finale!

Londra, 5 luglio 2025 - C'è uno spagnolo sulla strada di Jannik Sinner a Wimbledon. No, ovviamente non stiamo parlando di Carlos Alcaraz, che l'altoatesino incrocerà , eventualmente, in finale. Si tratta di Pedro Martinez, numero 52 della classifica mondiale. L'iberico, dopo aver sconfitto a fatica al primo turno il padrone di casa George Loffhagen al quinto set, ha avuto ragione per 3-0 (7-5, 7-5, 7-6) dell'argentino Mariano Navone. Più tranquillo il percorso di Sinner, che ha steso il connazionale Luca Nardi e l'australiano Aleksandar Vukic, concedendo ai suoi avversari appena 12 giochi e neppure un set. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net