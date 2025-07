Denis Rossi stroncato dal tumore a 15 anni | la malattia scoperta 18 mesi fa e il compleanno festeggiato in ospedale pochi giorni fa

Una battaglia combattuta con coraggio e speranza fino all’ultimo respiro. Dennis Rossi, giovane di soli 15 anni, ha affrontato una diagnosi devastante di tumore scoperta appena 18 mesi fa, culminata nel suo ultimo e intenso compleanno festeggiato in ospedale. La sua storia commuove e ricorda quanto ogni momento sia prezioso. È il loro coraggio che ci ispira a non arrenderci mai davanti alle avversità.

MIRANO (VENEZIA) - Un male improvviso e rapidissimo, inoperabile, che non ha lasciato scampo a Dennis Rossi, 15 anni compiuti in ospedale a Mirano il 28 giugno scorso. Proprio in quel reparto di. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Denis Rossi stroncato dal tumore a 15 anni: la malattia scoperta 18 mesi fa e il compleanno festeggiato in ospedale pochi giorni fa

