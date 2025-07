Caldo record agli sgoccioli sul Nord Italia arrivano temporali e grandine | le previsioni meteo del weekend

Il caldo record nel Nord Italia sta per lasciare il posto a un brusco cambiamento climatico. A partire da sabato 5 luglio, una potente perturbazione atlantica apporterà temporali intensi, grandinate e forti venti, segnando la fine di settimane torride. Le previsioni indicano un drastico calo delle temperature e un clima più fresco e instabile. Prepariamoci a questo sorprendente cambiamento, che cambierà radicalmente il volto dell’estate nel nostro paese.

La fine del caldo record è all’orizzonte. Già a partire da sabato 5 luglio, le temperature nel nord Italia subiranno un drastico calo grazie a una perturbazione atlantica. Temporali intensissimi saranno accompagnati da raffiche di vento e rovesci di grandine, causati da una cosiddetta «saccatura», una sorta di cuneo di bassa pressione che si inserisce tra due aree di alta pressione. Le piogge porteranno a un netto abbassamento delle temperature, che dalle massime di 37-38 gradi arriveranno ai 29-30. Il meteo del Nord Italia: temporali e poche schiarite. Secondo le previsioni di 3B Meteo, già nella notte tra venerdì e sabato l’area del Nord-Est sarà colpita dalle prime piogge. 🔗 Leggi su Open.online

