Ancora caldo sull’Italia nel weekend oggi 15 città da bollino rosso

L'Italia continua a vivere un weekend da record, con 15 città ancora da bollino rosso secondo il bollettino di oggi, 5 luglio. Sebbene si intravedano i primi segnali di sollievo, il caldo estremo non dà tregua, mettendo alla prova cittadini e servizi sanitari. La buona notizia è che il numero di città colpite sta diminuendo, offrendo speranza per un futuro più fresco. Tuttavia, la lotta contro il caldo intenso è ancora aperta, e tutti devono restare vigili.

(Adnkronos) – Si intravedono i primi segni di rallentamento nell'ondata di caldo record che interessa l'Italia. Anche se oggi, sabato 5 luglio, saranno ancora 15 le città da bollino rosso secondo l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Numero in calo rispetto alle 20 di ieri e che scenderà ancora nelle ore successive: domenica 6 . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

