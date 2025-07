Solo il 2% dei giocatori di bg3 ha sbloccato questo semplice obiettivo

Solo il 2% dei giocatori di Baldur’s Gate 3 è riuscito a sbloccare l’obiettivo “Busker”, rendendolo uno dei trofei più rari e affascinanti del gioco. Nonostante la sua apparente semplicità, questa sfida nasconde motivi sorprendenti che ne spiegano la scarsa diffusione. Scopriamo insieme come questa impresa possa diventare alla portata di tutti, trasformando una prova apparentemente semplice in una vittoria memorabile.

Nel panorama delle imprese più rare e difficili da ottenere in Baldur’s Gate 3, alcune achievement si distinguono per la loro bassa percentuale di sblocco. Tra queste, il trofeo denominato “Busker” rappresenta una delle sfide più accessibili, ma sorprendentemente meno conquistata rispetto a molte altre. Questo articolo analizza le caratteristiche di questa achievement, le ragioni del suo scarso coinvolgimento tra i giocatori e come sia possibile ottenerla con facilità. l’achievement del “busker” tra le più rare di bg3. una sfida semplice ma poco sfruttata dai giocatori. Il trofeo chiamato “Busker” si distingue come uno dei più rari in Baldur’s Gate 3, con un tasso di completamento che si aggira attorno al 2,4%. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it