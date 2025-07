Ucraina il report | Russia attacca sempre più con armi chimiche

L'inquietante escalation del conflitto in Ucraina rivela un nuovo fronte di minaccia: l'impiego crescente di armi chimiche da parte della Russia. Secondo i servizi segreti olandesi, dal 2022 sono stati oltre 9.000 gli attacchi con gas lacrimogeni e sostanze tossiche, segnando un doloroso passo avanti nella brutalità del conflitto. Un capitolo oscuro che richiede attenzione e azione immediata per fermare questa spirale di violenza.

(Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche. Lo sostengono i servizi segreti olandesi, citando informazioni raccolte all'interno del governo ucraino, secondo i quali dal 2022 l'esercito russo ha utilizzato armi chimiche per compiere oltre 9mila attacchi in Ucraina.  L'uso di gas lacrimogeni e di cloropicrina da . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

