Julian McMahon star di Nip Tuck e Streghe è morto a 56 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Julian McMahon, amatissimo attore noto per "Nip/Tuck" e "Streghe". Dopo una lunga battaglia contro il cancro, si è spento a 56 anni nella sua amata Florida. La moglie Kelly ha condiviso il dolore, ricordando il sorriso e la forza di un uomo che ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore di fan e colleghi. La sua legacy continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni indimenticabili.

La moglie dell'attore australiano Julian McMahon ha annunciato la triste notizia della morte del marito, avvenuta il 2 luglio 2025 dopo una lotta contro il cancro. Julian McMahon, star di serie come Streghe e NipTuck, è morto il 2 luglio a Clearwater, Florida, all'età di 56 anni. La moglie ha annunciato la triste notizia rivelando che l'attore australiano stava lottando in privato contro il cancro. L'annuncio della moglie della star Kelly McMahon ha rilasciato un comunicato in cui spiega: "Voglio condividere con il mondo la notizia che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto pacificamente questa settimana dopo un coraggioso sforzo di battere il cancro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Julian McMahon, star di Nip/Tuck e Streghe, è morto a 56 anni

In questa notizia si parla di: mcmahon - julian - star - morto

Julian McMahon, morto l’attore di Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted - È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, attore celebre per i ruoli indimenticabili in Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted.

Julian McMahon, star di Nip/Tuck e Streghe, è morto a 56 anni; Addio a Shannen Doherty, star di Beverly Hills: l'attrice si spegne a 53 anni per un cancro; Tutti gli amori di Brenda-Shannen Doherty (oltre a Dylan).

Addio a Julian McMahon, l’attore aveva 56 anni - Deadline conferma che Julian McMahon è morto il 2 luglio 2025 a Clearwater, Florida, all’età di 56 anni, dopo una breve lotta contro il cancro. Da ciakmagazine.it

Julian McMahon, star di Nip/Tuck e Streghe, è morto a 56 anni - Julian McMahon, star di serie come Streghe e Nip/Tuck, è morto il 2 luglio a Clearwater, Florida, all'età di 56 anni. Come scrive msn.com