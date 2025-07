Julian McMahon morto l’attore di Nip Tuck I Fantastici Quattro e FBI | Most Wanted

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Julian McMahon, attore celebre per i ruoli indimenticabili in Nip/Tuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted. La sua carriera ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo dello spettacolo, e il suo talento rimarrà vivo nei cuori di fan di tutto il mondo. Con rispetto e affetto, ricordiamo Julian, il cui spirito continuerà a ispirare.

Julian McMahon, morto l’attore di NipTuck, I Fantastici Quattro e FBI: Most Wanted L’attore Julian McMahon, noto per i suoi ruoli da protagonista in NipTuck, Streghe, FBI: Most Wanted e nei film dei Fantastici Quattro degli anni 2000, è morto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, dopo una battaglia privata contro il cancro. Aveva 56 anni. “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro”, ha dichiarato la moglie di McMahon, Kelly McMahon, in una dichiarazione a Deadline. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

