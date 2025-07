È morto l’attore Julian McMahon | Nip Tuck e Streghe tra i successi lottava contro un tumore

Addio a Julian McMahon, attore australiano celebre per i suoi ruoli in Nip/Tuck, Charmed e i Fantastici Quattro. Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il tumore, ci lascia all’età di 56 anni. La sua presenza carismatica ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo, lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo e cinematografico. La triste notizia, diffusa dalla moglie Kelly, ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di celebrare le proprie icone mentre sono tra noi.

L’attore è deceduto a 56 anni, protagonista anche dei Fantastici Quattro. Julian McMahon, attore australiano noto a livello internazionale per i suoi ruoli iconici in serie di successo come NipTuck, Charmed (Streghe) e FBI: Most Wanted, è morto all’età di 56 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Il decesso è avvenuto il 2 luglio a Clearwater, in Florida, ma la notizia è stata diffusa solo oggi da sua moglie, Kelly McMahon, attraverso una nota condivisa con i media specializzati. “Con il cuore aperto, desidero condividere con il mondo che il mio amato marito, Julian McMahon, è morto serenamente questa settimana dopo un coraggioso tentativo di sconfiggere il cancro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - È morto l’attore Julian McMahon: Nip/Tuck e Streghe tra i successi, lottava contro un tumore

In questa notizia si parla di: attore - morto - julian - mcmahon

Dramma nel cinema, addio al grande attore: aveva solo 45 anni, trovato morto così - La scomparsa prematura di un grande attore a soli 45 anni segna un drammatico addio al cinema. Trovato morto in circostanze tragiche, il suo talento aveva affascinato il pubblico e ispirato colleghi.

Julian McMahon è morto a 56 anni. L’attore era malato di cancro. Vai su X

È morto Julian McMahon, l’attore di “Streghe” e “Nip/Tuck” aveva 56 anni; Morto Julian McMahon, l’attore protagonista di Nip/Tuck e Streghe. Aveva 56 anni; Addio a Julian McMahon, l’attore aveva 56 anni.

È morto Julian McMahon, l’attore di “Streghe” e “Nip/Tuck” aveva 56 anni - L’attore australiano, celebre per il ruolo del demone Cole in “Streghe” e del dottor Christian Troy in “Nip/Tuck”, è mancato lo scorso 2 luglio all’età di 56 anni a ... Scrive sorrisi.com

Morto Julian McMahon, l’attore protagonista di Nip/Tuck e Streghe. Aveva 56 anni - È morto all'età di 56 anni, a causa di un tumore, l'attore australiano Julian McMahon. Segnala repubblica.it