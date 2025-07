Dazn acquisisce i diritti per trasmettere la Serie A e gli highlights in mercati chiave

Dazn si afferma come il nuovo punto di riferimento per gli amanti del calcio, offrendo una copertura globale e dettagliata delle principali competizioni italiane e internazionali. Con i diritti acquisiti per trasmettere la Serie A, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, Dazn porta l’emozione del calcio direttamente a casa tua, ovunque tu sia. Preparati a vivere ogni evento con un’esperienza coinvolgente e senza precedenti.

Copertura completa di ogni giornata nel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti (in lingua spagnola). Sintesi dei vari incontri del massimo campionato di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana in quasi tutti i Paesi del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dazn acquisisce i diritti per trasmettere la Serie A e gli highlights in mercati chiave

In questa notizia si parla di: serie - dazn - acquisisce - diritti

Serie A 2024/2025, 37ª giornata tutta in prima serata. Ecco il calendario con le dirette tv Sky e DAZN - La Lega Serie A ha svelato il calendario della 37ª giornata del campionato 2024-2025, con tutte le partite in prima serata.

A partire dal 16 luglio 2025, i canali DAZN 1 e DAZN 2 non saranno più disponibili su tivùsat. Per maggiori informazioni rivolgersi direttamente all’assistenza di DAZN. Vai su Facebook

Dazn acquisisce i diritti per trasmettere la Serie A e gli highlights in mercati chiave; Non solo Italia: DAZN acquista i diritti tv della Serie A in USA e Regno Unito; DAZN amplia i diritti della Serie A: partite anche in USA e Regno Unito dal 2025/26.

Dazn acquisisce i diritti per trasmettere la Serie A e gli highlights in mercati chiave - Copertura completa di ogni giornata nel Regno Unito, in Irlanda e negli Stati Uniti (in lingua spagnola). Riporta gazzetta.it

Calcio: nuovi diritti Dazn, Serie A anche in Usa e Regno Unito - La piattaforma globale di live streaming e intrattenimento sportivo ha infatti raggiunto un accordo per l'acquisizione, ... Segnala msn.com