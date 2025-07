Cajuste il Besiktas offre 1 milione per il prestito e diritto non obbligo di riscatto a 6,5 Fabrizio Romano

Il mercato in uscita del Napoli si scalda con interessanti trattative, tra cui quella di Cajuste, protagonista di un’opportunità turca. Il Besiktas ha infatti messo sul tavolo un’offerta di 1 milione di euro per il prestito, con diritto non obbligatorio di riscatto a 6,5 milioni. Una mossa che potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro del centrocampista svedese, desideroso di rilanciarsi in un campionato competitivo. La prossima settimana sarà decisiva.

Continua a muoversi il mercato in uscita del Napoli. Ci sono da piazzare un bel po' di calciatori tra cui lo svedese Cajuste che quest'anno ha giocato in Premier con l'Ipswich Town ed è retrocesso. Il campionato turco lo cerca. Lo vorrebbe il Besiktas a prezzo di regalo: un milione di euro per il prestito ed eventualmente 6,5 milioni per il riscatto (diritto di riscatto, non obbligo).

Tanti club interessati a Jens #Cajuste. Dopo l’Ipswich, anche il #Besiktas ha chiesto informazioni sul giocatore. Il #Napoli lo valuta 9-10 milioni di euro e lo cede solo a titolo definitivo o con obbligo di riscatto. Vai su X

