Programmi tv sabato 5 luglio 2025 | film calcio e show in prima serata

Scopri la programmazione imperdibile di sabato 5 luglio 2025, tra emozionanti film, incontri di calcio e show in prima serata. Rai Uno ci regala un viaggio "Dalla strada al palco", mentre Canale 5 propone il grande match Real Madrid-Borussia Dortmund. Per non perdere nulla, abbiamo organizzato una guida dettagliata con sezioni tematiche, trame e approfondimenti, così potrai scegliere con facilità cosa guardare e vivere una serata all’insegna dello svago e dell’attualità .

Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Canale 5 Real Madrid-Borussia Dortmund. Guida ai programmi Tv della serata del 5 luglio 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 5 luglio  2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. S u Rai Due alle 21.20 va in onda Nuotando nella follia, un dramma psicologico che esplora i confini tra realtà e allucinazione, con una protagonista tormentata da un passato oscuro e da visioni che mettono in discussione la sua sanità mentale.

