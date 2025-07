Fino a 100mila euro di contributo per andare a vivere in Trentino | come funziona il progetto e quali sono i comuni coinvolti

Se sogni di trasferirti in uno dei suggestivi piccoli borghi del Trentino, questa è l’opportunità che aspettavi. Con un contributo fino a 100.000 euro, il progetto della provincia di Trento mira a rivitalizzare zone a rischio abbandono, offrendo nuove possibilità di vita e lavoro. Dopo il successo della prima fase, si apre una nuova finestra di partecipazione: scopri come puoi contribuire a trasformare il futuro di queste splendide comunità.

Fino a 100 mila euro di contributo per andare a vivere in piccoli borghi del Trentino dove nessuno vuole più abitare. Sta per entrare nel vivo il progetto sperimentale lanciato dalla provincia di Trento, che punta a rivitalizzare alcune aree a rischio abbandono e sempre più spopolate. Il 30 giugno scorso si è chiusa la prima finestra per presentare domanda (la seconda si aprirà l’8 settembre) e partecipare al progetto. E a giudicare dal primo bilancio, la strategia sembra funzionare. Nelle scorse settimane, scrive il Corriere del Trentino, gli uffici del dipartimento urbanistica della provincia sono stati presi d’assalto: in totale sono 291 le domande presentate per partecipare al progetto, comprese alcune provenienti dall’estero. 🔗 Leggi su Open.online

