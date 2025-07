Texas campi estivi travolti dalla piena del fiume | almeno 13 morti e centinaia di dispersi

Il Texas si prepara a un’indimenticabile festa dell’Independence Day, ma questa volta il cielo è coperto da una tragica nube di distruzione. Le terribili inondazioni, causate dalla piena del fiume, hanno lasciato dietro di sé un bilancio sconvolgente: almeno 13 morti e centinaia di dispersi, con strade sommerse e blackout che paralizzano le comunità colpite. In questo giorno simbolico, il dolore sovrasta le celebrazioni, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per portare aiuto e speranza.

Almeno 13 morti accertati, centinaia di dispersi, strade spazzate via, blackout totali e centri di soccorso attivi giorno e notte. È il drammatico bilancio provvisorio della devastante inondazione che ha colpito il Texas il 4 luglio, giorno della festa nazionale americana. Ma in questa Independence Day, tra le stelle e strisce al vento, il dolore ha preso il posto della celebrazione. Tre contee situate a ovest di Austin, la capitale dello Stato, sono state sommerse nella notte da un violentissimo fronte temporalesco che ha rovesciato oltre trenta centimetri d'acqua, trasformando le colline aride in colate di fango e detriti.