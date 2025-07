schermi di piombo ospita il film il divo

Preparati a un evento imperdibile: il 8 luglio 2025, “Schermi di Piombo” presenta il film “Il Divo”, un viaggio affascinante nella vita di Giulio Andreotti. Sul palco, un talk coinvolgente con Michele Placido, Enrica Bonaccorti, Marco Travaglio e Angela Camuso, che ci invita a riflettere sul passato per illuminare il futuro. Una rassegna dedicata alla memoria storica, perché conoscere la storia è il primo passo per costruire un domani migliore.

