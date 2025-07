Impact 03.072025 NXTNA tutta al femminile

Il 3 luglio 2025, Impact si rivela tutto al femminile, con un confronto tra THE INSPIRATION e le avversarie Tessa Blanchard e Victoria Crawford. Nonostante il punteggio di 2,5 su 5, la scena clou si svolge nel finale, quando un alterco tra Blanchard e Indi Hartwell infiamma il pubblico, regalando emozioni e svelando nuove alleanze e rivalità che promettono scintille nelle prossime puntate.

THE IINSPIRATION vs TESSA BLANCHARD & VICTORIA CRAWFORD (2,5 5) Sufficienza raggiunta grazie alla parte finale, ovvero l'alterco a bordo ring tra Tessa Blanchard e Indi Hartwell (al commento), fattore buono per Cassie e Jessie le quali fanno della Crawford la loro preda e ottengono il pin vincente. Tra Tessa e Indi scoppia una vera rissa con tanto di coinvolgimento della security. Pochi istanti dopo il break pubblicitario, per rendere ancora più evidente il tutto, il duo di commento ci rende nota la decisione della dirigenza e cioè fissare un match one on one tra le due in quel di Slammiversary.