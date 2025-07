Texas fiume esonda e travolge i campi estivi Almeno 13 morti 23 dispersi tra cui molti bambini – Il video

Una tragedia si è abbattuta nel cuore del Texas, dove un'improvvisa inondazione ha travolto campi estivi e scout, mietendo almeno 13 vittime e lasciando molti bambini dispersi. Il fiume Guadalupe, cresciuto di oltre 6 metri in un’ora per le intense piogge, ha causato un disastro che ha sconvolto la comunità. La ricerca dei dispersi continua senza sosta, mentre il dolore si fa sentire forte e profondo.

Sono almeno tredici i morti confermati e un numero imprecisato di dispersi, probabilmente 23, molti dei quali bambini, il bilancio di un’inondazione improvvisa che ha spazzato alcuni campi estivi e scout in Texas. A straripare il fiume Guadalupe, cresciuto di oltre 6 metri in un’ora a causa delle forti piogge, nella zona centrale del Texas. Il giudice della contea di Kerr, Rob Kelly, parla di un numero imprecisato di minori dispersi. Sui morti per ora non è possibile avere informazioni sulla loro identità ed età. I soccorsi stanno cercando di individuare un gruppo legato a un campo estivo bloccato nella zona colpita dall’inondazione e non raggiungibile. 🔗 Leggi su Open.online

Alluvione in Texas, fiume inonda un'area di campi scout: 13 morti, tra cui dei bambini. Oltre 20 dispersi - L'emergenza in Texas si fa sempre più grave: le piogge torrenziali hanno trasformato i campi scout di Kerr in un colossale lago naturale, strappando vite e lasciando famiglie nel dolore.

Inondazione improvvisa devasta il Texas: morti e dispersi nei campi estivi lungo il fiume Guadalupe

