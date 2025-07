Buon compleanno Magalli Furino Zola Crespo Gilardino…

Oggi, 5 luglio, celebriamo un mare di compleanni speciali! Tra sportivi, politici, artisti e professionisti, si festeggiano personaggi che hanno lasciato il segno nel nostro cuore e nella nostra storia. È un giorno di gioia, ricco di ricordi e di auguri affettuosi per tutti loro. Un brindisi a chi rende il mondo più vibrante con il proprio talento e passione: buon compleanno a tutti!

Buon compleanno Magalli, Furino, Zola, Crespo, Gilardino, Lucio Allocca, Riccardo Garosci, Mitì Vigliero Lami, Angelo Binaghi, Francesca Galli, Roberto Parodi, Silvia Ziche, Milo Infante, Mara Mucci, Francesco Grifoni, Chiara Bazzoni, Francesco Cigardi, Luca Palazzi, Michele Pirro, Carlotta Giovannini, Federico Tisbi, Costanza Ferro. Oggi 5 luglio compiono gli anni: Mirko Costa, ex calciatore; Vittorio Parisi, politico; Paolo Amorini, ex canottiere; Antonio Franchi, politico; Amedeo d’Addario, politico; Riccardo Grassetti, direttore fotografia; Raffaele Squitieri, magistrato; Alberto Bottari de Castello, arcivescovo; Enzo Vicario, bobbista; Lucio Allocca, attore, regista, drammaturgo; Stefano Balassone, produttore e autore tv, scrittore; Fosco Giansanti, pilota moto; Daria Bonfietti, politica; Miraldo Sponza Gambel, pittore; Giuseppe Furino, ex calciatore; Giancarlo Magalli, autore e conduttore tv; Raffaele Pagnozzi, dirigente sportivo; Flavio Paulin, cantante, compositore, musicista; Aniello Palumbo, politico; Paolo Fontanelli, politico; Stefano Trevisanello, ex calciatore, allenatore, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Magalli, Furino, Zola, Crespo, Gilardino…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno - magalli - furino

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Buon compleanno Magalli, Furino, Zola, Crespo, Gilardino….

GIANCARLO MAGALLI/ Il successo ritrovato con Baudo (Buon compleanno Pippo) - IlSussidiario.net - Giancarlo Magalli è uno degli ospiti di “Buon Compleanno Pippo“, la serata evento in onda su Rai1 venerdì 7 giugno 2019 è dedicata al grandissimo Pippo Baudo. Scrive ilsussidiario.net

Giancarlo Magalli/ "Pippo Baudo? Siamo amici, ma è figlio di un cane!" - IlSussidiario.net - Giancarlo Magalli ospite di "Buon compleanno Pippo Baudo", lo show celebrativo per gli 80 anni di età del conduttore: "siamo grandi amici" Emanuele Ambrosio. Come scrive ilsussidiario.net