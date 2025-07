Pattinaggio artistico a rotelle | Mills-Cortini si laureano ancora Campioni d’Italia nelle coppie Secondi Polli-Inglese

Il pattinaggio artistico a rotelle celebra ancora una volta la vittoria, con la coppia Mills-Cortini che si riconferma campione d’Italia per il secondo anno consecutivo ai Campionati 2025 di Novara. Un risultato straordinario che testimonia la loro dedizione e talento, consolidando il primato con prestazioni brillanti e punteggi impressionanti. Gli azzurri continuano a scrivere pagine di successo nello scenario nazionale e internazionale, lasciando il pubblico entusiasta e ansioso di vederli in azione.

Per la seconda edizione consecutiva la coppia formata da Micol Mills e Tommaso Cortini ha conquistato il titolo nelle coppie d’artistico ai Campionati italiani 2025 di pattinaggio artistico, competizione quest’anno in scena a Novara, precisamente presso il Pala Igor. Gli azzurri hanno confermato il primato arpionato con solidità nel corto, superando l’importante soglia dei 200 punti sul totale. Buona la prestazione dei Vice Campioni del Mondo, depotenziata soltanto da un passaggio vuoto nel doppio axel lanciato e da una serie di inopinati errori in occasione della trottola d’insieme che ha chiuso il programma libero. 🔗 Leggi su Oasport.it