Il ponte sullo Stretto di Messina e l’ipotesi di farlo rientrare nelle spese Nato Alla Camera la prima apertura

Nei giorni scorsi l'ipotesi è stata ventilata a livello europeo. Oggi, 4 luglio, il governo di Giorgia Meloni ha accreditato l'ipotesi anche in Parlamento. Nel corso delle risposte alle interpellanze urgenti, rispondendo ad una domanda di Angelo Bonelli, portavoce di Europa verde e parlamentare di Avs, il sottosegretario all'Interno, Emanuele Prisco, ha detto che quella in campo è più di una ipotesi: «Anche il ponte sullo Stretto potrebbe essere considerato un' infrastruttura coerente con le linee guida Nato ed europee in tema di sicurezza integrata e mobilità strategica». L'apertura della Ue.