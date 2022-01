Medico no vax arrestato ad Ascoli Piceno: vaccini e Green pass falsi (Di martedì 4 gennaio 2022) L’accusa è di falso in atto pubblico. Un Medico di medicina generale di Ascoli Piceno è stato arrestato oggi dai carabinieri del Comando provinciale della cittadina marchigiana per aver attestato 150 vaccinazioni mai avvenute che avrebbero consentito il rilascio di 73 Green pass fasulli. A carico dell’uomo anche l’accusa di peculato in relazione a 120 dosi anti-Covid ritirate dal centro vaccinale di Ascoli delle quali, secondo il procuratore Umberto Monti, il Medico si sarebbe disfatto senza averle inoculate (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).L'ordinanzaL'ordinanza del gip di Ascoli, che per il Medico applica la custodia cautelare in carcere, interessa anche una delle 73 persone che hanno ottenuto i ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 gennaio 2022) L’accusa è di falso in atto pubblico. Undi medicina generale diè statooggi dai carabinieri del Comando provinciale della cittadina marchigiana per aver attestato 150 vaccinazioni mai avvenute che avrebbero consentito il rilascio di 73fasulli. A carico dell’uomo anche l’accusa di peculato in relazione a 120 dosi anti-Covid ritirate dal centro vaccinale didelle quali, secondo il procuratore Umberto Monti, ilsi sarebbe disfatto senza averle inoculate (COVID: AGGIORNAMENTI - SPECIALE).L'ordinanzaL'ordinanza del gip di, che per ilapplica la custodia cautelare in carcere, interessa anche una delle 73 persone che hanno ottenuto i ...

