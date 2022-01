Medico arrestato a Pistoia, s'indaga su un secondo dottore no-vax. Le nuove intercettazioni (Di martedì 4 gennaio 2022) L'inchiesta prosegue soprattutto per identificare (oltre ai 18 già indagati) chi ha ottenuto il Green pass con il vaccino simulato Leggi su iltirreno.gelocal (Di martedì 4 gennaio 2022) L'inchiesta prosegue soprattutto per identificare (oltre ai 18 giàti) chi ha ottenuto il Green pass con il vaccino simulato

